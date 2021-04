Usa Weekly News, Biden su processo Floyd: passo avanti contro razzismo

4/20

Harris & The Greensboro Four –In North Carolina per sostenere il piano infrastrutturale da 2,3 trilioni di dollari del Presidente Biden, Madam VP Harris ha fatto una visita non programmata all’International Civil Rights Center & Museum di Greensboro. Il museo ha al suo interno il bancone con la scritta “solo bianchi”: qui gli studenti Franklin McCain, Joseph McNeil, Jibreel Khazan (ex Ezell Blair Jr.) e David Richmond – poi detti "The Greensboro Four" - organizzarono il loro storico sit-in il 1 febbraio 1960, un momento decisivo nel movimento per i diritti civili