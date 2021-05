Louisiana, diffuso video shock che mostra arresto e morte di un uomo

La vicenda risale al 2019. Ronald Greene, afroamericano di 49 anni, viene picchiato da un gruppo di poliziotti, stordito con il taser e insultato. Morirà poco dopo. Le autorità si erano rifiutate di diffondere il filmato per due anni, ma poi è stato ottenuto dall'agenzia di stampa Associated Press. Su quanto avvenuto è in corso un'indagine federale

“I'm scared!... I'm scared!": ho paura. Sono le ultime parole di Ronald Greene, un afroamericano di 49 anni, mentre un gruppo di poliziotti lo prende a calci, pugni, lo trascina per terra colpendolo con un taser. L'uomo, che era disarmato, morirà poco dopo. La vicenda, avvenuta nei sobborghi di Monroe, in Louisiana, risale al 2019. Le immagini erano state riprese dalla body cam di uno dei poliziotti dopo un inseguimento ad alta velocità. Per due anni le autorità non avevano rese pubbliche le immagini, ma ora è stata l'Associated Press ad ottenerle e testate americane come il Washington Post e Nbc le hanno riprese sui propri siti.