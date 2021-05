Israele, proseguono raid: colpito l'unico laboratorio Covid di Gaza

Non accenna a placarsi l'escalation militare tra Israele e Hamas (LA CRONISTORIA DELLE TENSIONI): sono proseguiti i raid aerei su Gaza dove, secondo quanto riferito dall’Olp, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina, è stato colpito l'unico laboratorio per i test anti-Covid della Striscia. Intanto nella serata di ieri sei razzi sono stati lanciati dal Libano verso Israele, senza riuscire a raggiungerlo. L'artiglieria israeliana ha risposto al fuoco. Oggi è anche il giorno dello sciopero generale degli arabi israeliani, proclamato dalla leadership politica araba di Israele. La motivazione - è stato spiegato - è la solidarietà con la Moschea al Aqsa a Gerusalemme e gli abitanti del quartiere arabo di Sheikh Jarrah nella parte est della città. Sempre ieri in serata il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha telefonato al premier israeliano Benyamin Netanyahu, esprimendo "il suo sostegno per un cessate il fuoco". Biden ha riconosciuto il diritto di Israele a difendersi" esortando a "fare ogni sforzo per garantire la protezione di civili innocenti" (LE RAGIONI DELLO SCONTRO).