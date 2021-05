Usa Weekly News, Biden: via la mascherina per i vaccinati

10/24

No money to Rove - Donald Trump ha chiesto ai suoi sostenitori di non dare più aiuti economici a Karl Rove, stratega repubblicano di lunga data che ha pesantemente criticato l’ex Presidente. “Siamo tutti stanchi di guardare Karl Rove su Fox News”, ha detto Trump a Save America. “È totalmente inefficace e non rappresenta il Movimento MAGA in alcun modo. Mi ha chiamato il 3 novembre, la sera delle elezioni, per congratularsi con me per la mia “great victory”. Poi è sparito”