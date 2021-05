Usa, morto il ragazzo che a 11 anni intervistò Obama

Nell'agosto del 2009, Damon Weaver diventò popolare negli Stati Uniti e non solo per il suo colloquio alla Casa Bianca col primo presidente afroamericano della storia. La sorella ha riferito che è deceduto a 23 anni per cause naturali

L'intervista a Obama nell'agosto 2009

Il 23enne è morto per cause naturali, spiega la sorella. Per ora non sono trapelati altri dettagli. La sua intervista a Obama risale al 13 agosto 2009 e dura circa dieci minuti, ancora visibile su YouTube. "Quell'esperienza gli cambiò la vita", racconta sempre la sorella, spiegando che Damon stava studiando comunicazione alla Albany State University, in Georgia. Nel colloquio col presidente si parlò di scuola, di bullismo, di basket e di tanto altro. "Posso diventare suo amico? Biden è già d'accordo", le ultime parole che rivolse ad Obama, che con un ampio sorriso rispose: "Certamente!".