Israele, nuovi scontri sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme

Ancora tensioni tra manifestanti palestinesi, che lanciano pietre e polizia israeliana, che risponde con granate stordenti. Dei quattro missili lanciati, uno è stato intercettato dall'Iron Dome, il sistema di difesa israeliano. I palestinesi protestano da alcuni giorni per la possibilità di nuovi sgomberi a Gerusalemme est

Ancora scontri in Israele. Nuovi incidenti tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana si stanno verificando sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Lo riferisce la radio militare secondo cui da parte dei manifestanti ci sono lanci di pietre mentre gli agenti rispondono con granate assordanti. Anche la scorsa notte ci sono stati nuovi scontri a Gerusalemme est, mentre questa mattina tre razzi sono stati lanciati dalla striscia di Gaza verso Israele, ha riferito sempre la radio militare sulla base di informazioni preliminari. "Un razzo, a quanto pare, è stato intercettato da una batteria Iron Dome" (sistema antimissioni israeliano), è stato precisato. Nella notte altri razzi sono stati sparati da Gaza, e Israele ha reagito colpendo una postazione di Hamas a sud di Gaza. Da alcuni giorni le tensioni sono tornate a crescere con le rivolte a Gerusalemme e in Cisgiordania – nella notte tra sabato e domenica un centinaio di palestinesi e 17 poliziotti sono rimasti feriti - per la prospettiva di nuovi sgomberi a Gerusalemme est, oltretutto nonostante il mese sacro musulmano del Ramadan.