Usa, due donne e bimba di 4 anni ferite in sparatoria a Times Square

Intorno alle 17 locali, un uomo ha aperto il fuoco tra la folla del sabato sera dopo aver litigato con alcune persone e ha colpito le tre passanti: sono state ricoverate in un ospedale di Manhattan e, secondo la polizia, non sarebbero in pericolo di vita. Ricerche in corso per trovare chi ha sparato. “Il fiume di armi illegali che arrivano a New York deve fermarsi”, ha twittato il sindaco Bill de Blasio