Dominic Ongwen, l’ex bambino soldato condannato a 25 anni di carcere

Da vittima di violenza a carnefice. È quello che è successo a Dominic Ongwen, ex bambino soldato oggi 41enne, condannato dalla Corte penale internazionale dell’Aia a 25 anni di carcere per crimini contro l’umanità e di guerra. Ma prima di parlare dei 61 campi d’imputazione dovremmo forse fare un passo indietro e raccontare la sua storia. Era una mattina come tante in Uganda quando Dominic fu rapito mentre andava a scuola, non si sa esattamente quanti anni avesse, sicuramente tra i 9 ed i 14. Un bambino o forse un adolescente che ha da lì in poi subito violenze e abusi di ogni genere. Non sappiamo se ha subito passivamente o ha provato a ribellarsi ma quello che è invece certo è che ha iniziato con il tempo a scalare le gerarchie dell’LRA diventandone uno dei leader.