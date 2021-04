Caraibi, Saint Vincent e Grenadine coperte da cenere vulcanica. VIDEO

Un paesaggio "apocalittico"

approfondimento

Caraibi, allarme per l’eruzione del vulcano La Soufrière. VIDEO

Molti gli edifici danneggiati. L’agricoltura e l’allevamento del bestiame sono in ginocchio. Interi villaggi sono ricoperti di cenere e l’accesso all’acqua potabile è estremamente limitato. L'ONU ha lanciato un appello per salvare l'isola e i suoi abitanti e ha raccolto finora oltre 29 milioni di dollari. E mentre si prevedono nuove eruzioni nelle prossime settimane e la stagione degli uragani si avvicina, il coordinatore residente delle Nazioni Unite per Barbados e i Caraibi orientali, Didier Trebucq, ha detto che “l’impatto devastante di questo evento su migliaia di persone è innegabile". “Il livello di distruzione che si è abbattuto su questo bellissimo paese e l'ampio sconvolgimento causato da questo evento saranno per sempre impressi nella mia mente” ha aggiunto.