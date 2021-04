Sofagate, Von der Leyen: "È accaduto perché donna"

Alla discussione sulla Turchia in parlamento, il presidente del Consiglio europeo spiega: "Avevo deciso di non reagire ulteriormente per non creare un indicente politico". La presidente della Commissione europea ribadisce la sua posizione: "Non riesco a trovare una giustificazione"

Michel: "Non volevo creare incidente politico"

"Ho espresso diverse volte il mio rammarico per la situazione che si è venuta a creare nel viaggio ad Ankara. Le nostre squadre non hanno potuto avere accesso alla sala. Insieme alla Commissione ci siamo impegnati perché non accada più in futuro - ha detto Michel intervenendo al parlamento europeo al dibattito sulla Turchia - in quell'istante avevo deciso di non reagire ulteriormente per non creare un incidente politico che avrebbe rovinato mesi di preparativi e sforzi politici e diplomatici", ha aggiunto Michel.