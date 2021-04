Sud Sudan, ferito in un agguato missionario e vescovo italiano

Padre Christian Carlassare, 43 anni, è stato raggiunto da quattro proiettili sparati alle gambe. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita ma sarà trasferito nei prossimi giorni a Nairobi per sottoporsi a una trasfusione di sangue. L’agguato, messo in atto da due uomini, sarebbe stato pianificato da tempo per spaventare Carlassare, che proprio nei prossimi giorni avrebbe dovuto essere consacrato nella sede della diocesi di Rumbek

Quattro proiettili alle gambe

Ill missionario comboniano - riporta l’agenzia Fides - è stato picchiato insieme alla suora che era con lui al momento dell’aggressione. Gli uomini armati gli hanno poi sparato quattro proiettili alle gambe. Stando alle prime indiscrezioni, l’attentato sarebbe stato pianificato per spaventarlo, in modo che non venga consacrato vescovo. L’uomo 43enne, il più giovane tra i vescovi italiani, non sarebbe in pericolo di vita, ma verrà presto trasferito a Nairobi per sottoporsi a una trasfusione di sangue. Carlassare avrebbe dovuto essere consacrato nei prossimi giorni nella sede della diocesi di Rumbek, dal 2011 sede vacante, dopo la morte di monsignore Cesare Mazzolari.