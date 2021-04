Sottomarino disperso in Indonesia, marina militare: "È affondato"

Il sottomarino indonesiano KRI Nanggala 402, scomparso mercoledì 21 aprile al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo, è affondato. Lo comunicano le autorità indonesiane, che hanno detto di aver ritrovato oggetti e detriti provenienti dall’interno del sommergibile durante le ricerche in mare. “Abbiamo cambiato lo status da scomparso a affondato", ha detto Yudo Margono, portavoce della Marina indonesiana. Il sottomarino era impegnato in un’esercitazione militare con siluri.

“Gli oggetti non possono essere di nessun altro natante”

"Negli ultimi giorni abbiamo recuperato detriti nelle vicinanze dell'ultima posizione in cui il sommergibile è andato in immersione. Questi oggetti non possono provenire da nessun altro natante", ha detto il capo della marina. Tra i detriti ritrovati, mostrati ai giornalisti durante una conferenza stampa, ci sono una bottiglia di grasso probabilmente usata per oliare il periscopio e tappeti per le preghiere. Il sottomarino, localizzato a 850 metri di profondità, aveva riserve d’ossigeno solamente per tre giorni. L’ipotesi è che la scomparsa sia conseguenza di un incidente dovuto a guasto tecnico.