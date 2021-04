Sottomarino disperso in Indonesia: spunta ipotesi guasto tecnico

Proseguono le ricerche nelle acque tra Bali e Java, in Indonesia, per ritrovare il sottomarino scomparso mercoledì a circa 100 chilometri dalla costa. A bordo ci sono 53 marinai e hanno ossigeno solo per 72 ore. L’ipotesi è che all’origine dell’incidente possa esserci un guasto tecnico

L’ipotesi più accreditata è che sia stato un guasto tecnico ad aver provocato la scomparsa del sottomarino KRI Nanggala 402 durante un’esercitazione con i siluri che si stava svolgendo nelle acque a nord di Bali. A bordo ci sono 53 marinai. In base a quanto ricostruito è probabile che il mezzo si trovasse a circa 700 metri di profondità.

I timori di un disastro

La fuoriuscita di petrolio rilevata nel punto in cui si pensa che il mezzo possa essersi immerso per l'ultima volta alimenta i timori di un disastro. Il capo della Marina indonesiana, ha riferito che i 53 membri dell'equipaggio, in caso di arresto dei sistemi e blackout, hanno una disponibilità di ossigeno pari a circa 72 ore. Il sottomarino era scomparso poco temo dopo aver chiesto l’autorizzazione per immergersi perdendo i contatti con le autorità navali, quando si stima si trovasse a una profondità di 700 metri. Il vice ammiraglio della marina francese Antoine Beaussant, interpellato dall'agenzia Afp, ha sottolineato che quel tipo di mezzo "non e' stato costruito per sopportare una tale profondità "e che questo dettaglio aumenta le probabilità che si sia verificato un guasto.