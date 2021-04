Bali, disperso sottomarino con 53 persone a bordo

Da questa mattina la Marina indonesiana ha perso i contatti con il sommergibile al largo delle coste di Bali. L'Indonesia ha chiesto aiuto a Singapore e all'Australia per cercarlo. "Lo stiamo cercando", ha detto il primo ammiraglio Julius Widjojono, "conosciamo la zona ma è piuttosto profonda".

Una fuoriuscita di petrolio è stata avvistata nelle acque al largo delle coste di Bali a circa 60 miglia dalla costa. Lo ha reso noto il ministero della Difesa indonesiano con un comunicato. Due navi della Marina indonesiana con un sonar stanno cercando di captare qualche segnale. Il sottomarino potrebbe trovarsi intorno ai 700 metri di profondità. Secondo le ultime notizie il sottomarino KRI Nanggala-402 era impegnato in esercitazioni di cui però non ha trasmesso risultati come previsto. L'addestramento comprendeva anche il lancio di alcuni siluri.