L'interruzione della produzione a Baltimora

La casa farmaceutica aveva detto all'Afp, alla fine di marzo, di aver identificato un lotto di dosi in uno stabilimento di Baltimora gestito da Emergent BioSolutions "che non soddisfaceva gli standard di qualità". Il New York Times aveva poi rivelato che si trattava di circa 15 milioni di dosi. Emergent BioSolutions ha poi dichiarato in una nota per la Securities and Exchange Commission che la Fda, il 16 aprile, ha chiesto di interrompere la produzione proprio nello stabilimento di Baltimora in attesa di un’ ispezione. "Il 16 aprile 2021, su richiesta della Fda, Emergent ha accettato di non avviare la produzione di alcun nuovo materiale presso la sua struttura di Bayview e di mettere in quarantena il materiale esistente fabbricato presso la struttura in attesa del completamento dell'ispezione e della riparazione di eventuali anomalie", si legge nella nota.