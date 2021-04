Tesla, incidente su auto senza conducente: morte due persone a Houston

Un incidente su un'auto Tesla senza nessuno al volante, sabato 17 aprile, ha causato la morte di due persone a nord di Houston, in Texas. Il veicolo a guida automatica si è schiantato contro un albero ed è andato a fuoco. “Non c'era nessuno al posto di guida”, ha detto il sergente Cinthya Umanzor, intervenuta sul luogo dell’incidente. Gli investigatori non hanno ancora accertato se il sistema di assistenza di guida era in funzione al momento dell'urto. Non è il primo caso di sinistro stradale avvenuto con queste vetture. Nel suo sito, Tesla avvisa che il sistema di guida automatica non rende le auto pienamente autonome e che è ancora necessaria la supervisione del conducente.