Tesla, agenzia sicurezza stradale Usa chiede richiamo di 158 mila auto

L'agenzia americana per la sicurezza stradale Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration) ha chiesto a Tesla, azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche fondata da Elon Musk, di richiamare 158.000 auto negli Stati Uniti per una questione di sicurezza legata all'esaurimento della memoria nel computer di bordo, in particolare nel sistema di infotainment.