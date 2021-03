Tesla nomina Elon Musk "Technoking": titolo depositato alla Sec

Il titolo è stato depositato alla Sec, la Consob degli Stati Uniti. Nuovo appellativo anche per Zach Kirkhorn, direttore finanziario di Tesla, che diventa "Master of coin". E alcuni leggono in questo nome un riferimento all'ultima scommessa di Musk, quella sui Bitcoin

Elon Musk , uno degli uomini più ricchi dei mondo, guru dell'innovazione tecnologica applicata in diversi campi, può fregiarsi ora di un nuovo titolo. La Tesla , la casa automobilistica che produce veicoli elettrici , di cui Musk è fondatore e amministratore delegato, lo ha infatti nominato "Technoking", un titolo depositato anche alla Sec, Securities and Exchange Commission, la Consob degli Stati Uniti. Insieme al nuovo appellativo per il miliardario, ne arriva uno anche per Zach Kirkhorn, direttore finanziario di Tesla, che diventa "Master of coin". E alcuni leggono in questo nome un riferimento all'ultima scommessa di Musk, quella sui Bitcoin.

La scelta del nuovo titolo "Technoking"

approfondimento

Fabbrica Tesla riapre nonostante Covid: registrati 450 contagi

Ancora non è chiaro quale sia la motivazione dietro questo nuovo titolo per Musk. Alcuni osservatori pensano che questo sia in realtà un segnale lanciato da Tesla per indicare come questa sia una società tecnologica sempre un passo avanti agli altri. Non sono poche le aziende della Silicon Valley che hanno registrato e assegnato titoli ai propri dipendenti, a volte ripresi dalla cultura pop e dal cinema, come "jedi" o "ninja", per indicare ruoli e competenze particolari.

Di sicuro non è un momento facile per Tesla, che nel campo delle auto elettriche vede aumentare la concorrenza e un attacco alle sue quote di mercato. Il riflesso lo si vede in borsa, con un titolo salito lo scorso anno del 700% e che dall'inizio del 2021 è rimasto praticamente immobile, con una riduzione del 25% nell'ultimo mese.