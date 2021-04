Russia, appello della figlia di Navalny: "Fatelo visitare da medico"

I problemi di salute di Alexei Navalny

leggi anche

Navalny, la portavoce dice: “Sta morendo, è questione di giorni”

Detenuto dallo scorso gennaio, Alexei Navalny ha iniziato uno sciopero della fame il 31 marzo per chiedere un trattamento medico adeguato per il mal di schiena e l'intorpidimento di mani e gambe che lo affliggono in carcere. Il 6 aprile è stato poi ricoverato per sospetta tubercolosi. Secondo la sua dottoressa Anastasia Vasilyeva, che non ha potuto visitarlo ma solo consultare le analisi fatte dai medici della colonia penale, la situazione dell'oppositore russo sarebbe gravissima. "Ha livelli critici di potassio nel sangue, i reni stanno entrando in sofferenza, rischia in ogni momento l'arresto cardiaco, deve essere ricoverato in terapia intensiva", è la diagnosi della specialista.