Navalny, l'oppositore di Putin, ha perso 8 chili in carcere

Sciopero della fame per ricevere cure mediche

approfondimento

Navalny, Ue e Usa chiedono liberazione. Lavrov contro sanzioni

L'avversario numero uno di Putin ha promesso che continuerà a digiunare finché non gli saranno fornite adeguate cure mediche nel carcere in cui è rinchiuso. "Ho dichiarato questo sciopero della fame con la richiesta di far sì che la legge sia rispettata e che io possa essere visitato da un medico", si legge nel post. Navalny ha trascorso alcuni mesi a Berlino per curarsi dopo un avvelenamento che ha fatto a lungo temere per la sua vita e per il quale i principali indiziati restano i servizi segreti del Cremlino. Poi è stato subito arrestato non appena ha rimesso piede a Mosca. Lui delle autorità russe non si fida e non lo nasconde. "Dato che non molto tempo fa gli agenti dell'Fsb hanno cercato di uccidermi con armi chimiche mentre il sistema sanitario statale parlava di 'alterazione del metabolismo' - scrive nella lettera aperta - mi sorgono, come si dice, dei seri dubbi sulle cause della malattia e le prospettive di guarigione".