Navalny, la portavoce dice: “Sta morendo, è questione di giorni”

Kira Yarmish, portavoce dell’oppositore, su Twitter ha scritto: “Alexei sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni”. L’uomo, in carcere dopo la condanna di febbraio sta portando avanti uno sciopero della fame e ieri ha rivelato: “Mi minacciano di imminente alimentazione forzata”

"La gente di solito evita la parola 'morire'. Ma ora Alexei sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni”. Sono queste le parole scritte in un tweet dalla portavoce dell'oppositore, Kira Yarmish. Dopo l'avvelenamento e il rientro in Russia, Navalny è stato arrestato e processato. Da alcune settimane porta avanti uno sciopero della fame a causa del rifiuto dei medici di vederlo. Il 6 aprile è stato ricoverato per sospetta tubercolosi.

Navalny: mi minacciano di imminente alimentazione forzata

Alexei Navalny, che si trova in carcere dopo la condanna di febbraio, ieri ha fatto sapere, in un post su Instagram, che gli amministratori della prigione hanno minacciato di iniziare immediatamente l'alimentazione forzata a causa del deterioramento della sua salute. Navalny ha scritto che il suo esame del sangue "indica un grave deterioramento della salute". "Se non rinunci allo sciopero della fame, allora siamo pronti a passare all'alimentazione forzata", ha riportato Navalny indicando tra le misure anche l'uso della camicia di forza. Navalny ha detto che crede che gli amministratori della prigione stiano ignorando le sue richieste di essere visitato da un medico di sua fiducia perché "hanno paura che si scopra che la perdita di sensibilità nei miei arti potrebbe essere legata all'avvelenamento".