Regina Elisabetta al "lavoro" 4 giorni dopo morte del principe Filippo

In un evento tenutosi ieri al Castello di Windsor, la sovrana ha svolto il suo primo dovere reale da quando il marito è deceduto, partecipando alla cerimonia organizzata per il ritiro di William Peel, uno dei più stretti collaboratori della Casa Reale, andato in pensione in questi giorni. Intanto proseguono i preparativi per il funerale del duca di Edimburgo

Il primo dovere reale dopo la morte di Filippo

Peel, come aveva annunciato un anno fa, ha lasciato la carica di Lord Chamberlain, il cui ufficio organizza cerimonie reali, lasciando il posto ad Andrew Parker, ex capo dell’MI5, l’ente per la sicurezza e il controspionaggio del Regno Unito. Peel in questi ultimi giorni ha supervisionato l’Operazione Forth Bridge, il "protocollo" che regola tutto ciò che accade dopo la morte del duca d’Edimburgo. Nonostante le due settimane di lutto e il dolore per la scomparsa del marito, la regina Elisabetta ha voluto partecipare all’impegno ufficiale di martedì 13 aprile. Un funzionario reale ha detto che i membri della famiglia continueranno a "assumere impegni adeguati alle circostanze”.