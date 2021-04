Morte principe Filippo, la regina Elisabetta: “È stato la mia forza”

I canali social della Royal family hanno pubblicato una frase di Elisabetta, risalente al 1997, in cui la sovrana disse: “ È stato semplicemente la mia forza e il mio sostegno durante tutti questi anni”. Secondo diversi media britannici, il duca di Edimburgo “voleva morire nel suo letto” e la consorte sarebbe rimasta al suo fianco fino all'ultimo respiro. Al funerale ci sarà anche il nipote Harry ma non Meghan Condividi:

La regina Elisabetta ha ricordato il marito, il principe Filippo, morto venerdì a 99 anni (LA FOTOSTORIA - I 73 ANNI DI MATRIMONIO DELLA COPPIA REALE). Sui canali social della Royal family è stato pubblicato un messaggio che riprende una citazione di 24 anni fa della sovrana. Una frase pronunciata nel 1997, quando la regina fece un omaggio pubblico e personale al duca di Edimburgo: “È stato semplicemente la mia forza e il mio sostegno durante tutti questi anni e io, la sua intera famiglia, questo Paese e molti altri abbiamo nei suoi confronti un debito più grande di quanto lui possa rivendicare o persino di quanto potremo mai sapere”. Il messaggio sui social è accompagnato da un ritratto della coppia reale firmato alcuni anni fa dalla fotografa Annie Leibovitz (I FILM E LE SERIE IN CUI APPARE IL PERSONAGGIO DEL PRINCIPE).

Elisabetta sempre accanto al marito leggi anche Principe Filippo, l'omaggio coi cannoni a salve: da Londra a Canberra Intanto i media britannici hanno provato a svelare alcuni dettagli degli ultimi giorni di vita del duca di Edimburgo. Secondo il Telegraph, il principe Filippo avrebbe deciso di morire nel suo letto. La notizia è riportata anche da una fonte reale al New York Post, secondo cui, “era fervido desiderio del Duca morire pacificamente a casa“. “Sapevamo che quando è stato portato a casa doveva morire alle sue condizioni, non in un letto d’ospedale, ma nel suo letto. Voleva fare le cose a modo suo fino alla fine”, racconta ancora la fonte. Il Telegraph aggiunge che la Regina sarebbe stata al suo fianco fino all’ultimo respiro al castello di Windsor, dopo il peggioramento avvenuto nella notte di giovedì, e la stessa sovrana si sarebbe opposta al trasferimento in ospedale.

Filippo voleva morire nel suo letto vedi anche Principe Filippo e regina Elisabetta, un matrimonio lungo 73 anni Filippo non voleva morire in ospedale, rifiutandosi di restare ricoverato come pare gli suggerissero i medici sperando di permettergli magari di arrivare al 10 giugno e di girare la boa dei 100 anni in clinica. E che sembra abbia trascorso in uno stato di serena lucidità le ultime tre settimane a Windsor, dopo aver rifiutato con un'autoritaria battuta delle sue ("portate via quel dannato affare dalla mia vista") la sedia a rotelle che un valletto aveva osato offrigli. In queste settimane è stato vegliato costantemente della regina - presente anche in effigie accanto al suo letto, assieme alla madre del duca -, e ha potuto ricevere uno per uno e "distanziati" i quattro figli e ha salutato per telefono i nipoti (non ancora vaccinati).

Il cordoglio dei figli approfondimento Principe Filippo, chi era il consorte della Regina Elisabetta II I figli del principe hanno ricordato il padre, parlando alla Bbc. L’erede al trono Carlo, 72 anni, ha detto: “La sua energia nel sostenere mia madre è stata sorprendente“. Stesso concetto espresso poco dopo da Edoardo, conte di Wessex: “È stato sempre lì come una roccia nella vita della regina”. Il principe Andrea, il duca di York, ha detto invece: “Come ogni altra famiglia all’epoca, i genitori andavano a lavorare durante il giorno ma la sera – proprio come qualsiasi altra famiglia – ci riunivamo, ci sedevamo sul divano e lui leggeva”. L’unica figlia femmina, Anna, forse la più simile al padre, ha raccontato l’infanzia difficile del principe Filippo, dopo l’esilio della famiglia, sottolineando proprio questa esperienza gli avesse lasciato la “straordinaria capacità” di essere positivo e di superare le avversità”.