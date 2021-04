Niger: incendio in una scuola di capanne di paglia, morti 20 bambini

Venti bambini sono morti nell'incendio di diverse capanne di una scuola a Niamey, in Niger. A renderlo noto, il comandante dei vigili del fuoco del Niger alla televisione pubblica. "Ventuno capanne adibite ad aule hanno preso fuoco e i bambini sono rimasti intrappolati tra le fiamme", ha detto il comandante dei pompieri Sidi Mohamed.

Origine delle fiamme ancora sconosciuta

L'incendio sarebbe scoppiato intorno alle 16 di ieri ora locale (le 17 in Italia), quando le vittime erano nelle classi. L'origine delle fiamme è ancora sconosciuta. Il primo ministro nigerino Ouhoumoudou Mahamadou ha visitato il luogo della tragedia alla periferia della capitale e ha portato le sue condoglianze ai genitori delle vittime.

Le scuole di paglia in Niger

In Niger, uno dei paesi più poveri del mondo, per rimediare alla carenza di classi le autorità stanno costruendo migliaia di capanne di paglia dove i bambini prendono lezioni, a volte seduti per terra. Gli incendi in questo tipo strutture sono frequenti.