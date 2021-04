Turchia, Erdogan: parole di Draghi totale maleducazione

"Vogliamo diventare membri della Ue"

"Restiamo impegnati nel nostro obiettivo di diventare membri a pieno titolo dell'Ue", ha dichiarato in precedenza Erdogan, criticando quello che definisce un "doppio standard" applicato nei confronti di Ankara. Sostenendo che la Turchia mostra un "grande impegno nello stato di diritto e nella democrazia", il suo presidente ha evocato le "minacce" a cui e' stata sottoposta, in particolare quelle del "terrorismo". "Preferiremmo affrontare questo processo insieme all'Ue, ma se non sara' possibile, faremo cio' che e' meglio per i nostri cittadini", ha concluso Erdogan.