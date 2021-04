Gran Bretagna, rapito il coniglio più grande del mondo

L'animale è sparito dal Worcestershire. A denunciare la sua scomparsa la proprietaria, Annette Edwards, che non lo ha più trovato nel suo recinto, nel giardino della sua abitazione a Stoulton

Si chiama Darius e con i suoi 129 centimetri di lunghezza è il coniglio più grande del mondo. Secondo quanto riporta The Guardian la polizia del Worcestershire ha diramato un appello a seguito della sua scomparsa, avvenuta la notte di sabato scorso. A denunciare la scomparsa la proprietaria dell'animale, Annette Edwards, che non lo ha più trovato nel suo recinto, nel giardino della sua abitazione a Stoulton.

Il coniglio Guinness dei primati

Darius, certificato dal Guinness dei primati come il coniglio più grande del mondo nel 2010, è oggi un animale molto anziano, non più in grado di riprodursi, ha dichiarato la proprietaria, che ha promesso una ricompensa di mille sterile a chiunque lo restituisca. Anche la polizia di West Mercia si è unita all’appello, chiedendo la collaborazione di chiunque abbia informazioni sulla sorte di Darius.