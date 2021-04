Giordania, re Abdallah in pubblico con il fratellastro Hamzah

In un messaggio del 7 aprile i primi segnali di disgelo

Il monarca aveva dato i primi segni sulla fine sulla turbolenta vicenda del fratellastro che ha scosso il regno e la famiglia reale. In un messaggio ai giordani fatto leggere in tv il 7 aprile, re Abdallah - figlio di re Hussein, come il principe Hamzah - ha infatti rassicurato i propri cittadini specificando che la crisi è passata e che il regno non è mai stato in pericolo. Ma, al tempo stesso, ha ammesso con sincerità quanto il contrasto con Hamzah abbia pesato sulla propria famiglia. "La sfida dei giorni passati - ha detto - non è stata la più difficile né la più pericolosa per la stabilità della nostra patria ma per me la più dolorosa, perché le parti in discordia erano dentro e fuori la nostra stessa casa".