Giordania, Re Abdallah: "Nessun colpo di stato, la crisi è finita"

Lo ha detto il monarca in un discorso alla tv riferendosi alla vicenda del fratellastro Hamzah. "La sfida dei giorni passati - ha detto - non è stata la più difficile né la più pericolosa per la stabilità della nostra patria ma per me la più dolorosa, perché le parti in discordia erano dentro e fuori la nostra stessa casa" Condividi:

Re Abdallah di Giordania ha messo la parola fine sulla turbolenta vicenda del fratellastro, il principe Hamzah, che ha scosso il regno e la famiglia reale. In un messaggio ai giordani trasmesso in tv, il monarca ha rassicurato i propri cittadini che la crisi è passata e che il regno non è mai stato in pericolo.

Dolore e rabbia approfondimento Giordania, sventato colpo di Stato contro il re Abdallah II “Niente può essere paragonato allo shock, al dolore e alla rabbia che ho sentito, come fratello, capo della famiglia hashemita e leader di questo caro popolo. La sfida dei giorni passati - ha detto il Re giordano - non è stata la più difficile né la più pericolosa per la stabilità della nostra patria ma per me la più dolorosa, perché le parti in discordia erano dentro e fuori la nostra stessa casa". "Ho deciso di affrontare la questione del principe Hamzah - ha proseguito Abdallah - nel contesto della famiglia hashemita ed ho affidato la strada a mio zio Talal. Hamzah si è impegnato davanti la famiglia di seguire la strada dei suoi antenati. Ora Hamzah è con la sua famiglia, nel suo palazzo, sotto la mia ala".