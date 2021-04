Covid, in Polonia peluche seduti ai tavoli dei ristoranti chiusi

In tempo di Covid ( LIVEBLOG - NUMERI ) i ristoranti stanno soffrendo molto le restrizioni per evitare la diffusione del virus ed il contagio tra gli avventori dei locali. A Varsavia, in Polonia, un ristorante per dare un'immagine meno desolata ha così messo dei peluche di fenicotteri, paperi ed altri animali sulle sedie vuote dei tavoli. Le restrizioni nel Paese hanno interessato il settore della ristorazione da marzo a maggio 2020 e sono ancora in vigore dal 24 ottobre scorso.

I numeri del contagio in Polonia

approfondimento

La Polonia ha registrato 954 morti di Covid nelle ultime 24 ore, un record dall'inizio della pandemia. Lo ha annunciato il ministero della sanità definendo la situazione "tragica". Aumentano i casi, 27.887 in un solo giorno, e cresce anche la pressione sugli ospedali con oltre tre quarti dei posti letto occupati. "Non abbiamo mai visto un numero così alto di morti, i dati sono tragici", ha detto parlando con i media a Varsavia il portavoce del ministero, Wojciech Andrusiewicz. La situazione è particolarmente difficile nella regione mineraria della Slesia, dove mancano i posti letto in ospedale e tanti ricoverati sono stati trasferiti. In totale in Polonia ci sono stati 56.000 vittime di coronavirus su una popolazione di 38 milioni. I contagi totali sono quasi 2,5 milioni. Fino al 18 aprile resteranno chiuse scuole, strutture sportive e culturali e negozi che vendono beni non essenziali.