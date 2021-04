Sofagate, Charles Michel: “Dopo Ankara non dormo bene la notte”

Il presidente del Consiglio Ue, in un’intervista pubblicata su Il Sole 24 Ore, torna sul caso della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, lasciata in disparte su un divano durante la visita in Turchia e il colloquio con Erdogan: “Nella mia testa ho riavvolto il film dell'episodio decine di volte, non volevo avere alcun atteggiamento paternalista. Rispetto le opinioni contrarie e capisco le critiche che mi sono state rivolte. Spero che a un certo punto torneremo alla sostanza dell'incontro”

“Vi assicuro che da allora non dormo bene la notte e che nella mia testa ho riavvolto il film dell'episodio decine di volte. Assumo la mia parte di responsabilità". Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in un’intervista con un gruppo di giornalisti pubblicata dal Sole 24 Ore, torna sul cosiddetto “sofagate” di Ankara, dopo le critiche che gli sono state rivolte da più parti. E sul fatto che non si sia seduto accanto alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen o non le abbia lasciato il posto sulla poltrona, spiega che "ho avuto qualche secondo per decidere l'atteggiamento da avere. Sul momento, la mia impressione è stata che una eventuale reazione avrebbe messo in dubbio il lungo lavoro diplomatico che aveva preparato la nostra visita. Inoltre, non volevo avere nei confronti della signora von der Leyen alcun atteggiamento paternalista”.