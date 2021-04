Usa 2020, Trump finanziò le elezioni con donazioni "inconsapevoli"

Secondo un’inchiesta di Shane Goldmacher, giornalista del New York Times, a chi faceva una donazione online per sostenere la campagna elettorale di Donald Trump lo scorso autunno veniva automaticamente addebitata la stessa somma ogni settimana. Senza saperlo. In sostanza: donazioni inconsapevoli e ricorrenti. Le richieste di rimborso sono aumentate, come del resto i reclami a banche e società di carte di credito. Ma quei soldi sono serviti a Trump per proseguire la campagna elettorale in vista di Usa 2020