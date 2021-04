Proteste in Birmania, il bilancio delle vittime sale a quota 550

Il bilancio dei morti accertati in Birmania dall'inizio delle proteste contro il colpo di stato del 1° febbraio scorso è salito a quota 550: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp). Secondo l'organizzazione per la difesa dei diritti umani con base in Thailandia, nella giornata di ieri, 2 aprile, sono state uccise due persone, mentre altre cinque avevano perso la vita nei giorni scorsi ma non erano state conteggiate. Finora nel Paese le forze di sicurezza hanno arrestato 2.751 persone (COS’È SUCCESSO).