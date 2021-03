New York legalizza l'uso di marijuana a scopo ricreativo

Finalizzato l'accordo, la cannabis sarà legale. Ok alla vendita agli adulti sopra i 21 anni, si possono possedere fino a 85 grammi Condividi:

La marijuana a uso ricreativo sarà legale anche a New York. I legislatori dello Stato hanno ufficialmente finalizzato l'accordo per la legalizzazione della cannabis, che potrebbe portare nella casse statali fino a 350 miliardi l'anno di nuove entrate fiscali. L'intesa prevede la vendita di marijuana agli adulti sopra i 21 anni e offre ai singoli la possibilità di far crescere anche in casa piante di cannabis per uso personale.

Cuomo: accordo su cannabis, ora basta arresti ingiusti "Abbiamo raggiunto un accordo per la legalizzazione della cannabis per gli adulti. Troppi newyorkesi sono stati ingiustamente penalizzati e arrestati per l'uso e la vendita di cannabis. Ora questo sta per finire. Firmerò la misura tramutandola in legge". Lo twitta il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, commentando l'accordo raggiunto dai legislatori dello stato per la legalizzazione della marijuana.