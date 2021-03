Covid, Macron: "A giorni nuove misure. Nessun mea culpa"

Il presidente francese ritiene di "aver fatto bene" a non "riconfinare la popolazione" a fine gennaio e di non avere rimorsi nonostante il peggioramento della situazione sanitaria nel Paese. E sull'Europa dice: "Deve migliorare la sua risposta economica, siamo troppo lenti e bloccati dalle burocrazie"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che "nuove misure" per combattere la pandemia saranno prese "nei prossimi giorni e settimane". In una conferenza stampa all'Eliseo dopo il vertice europeo Macron ha anche detto di ritenere di aver "fatto bene a non riconfinare" i francesi a fine gennaio e di rifiutarsi di fare un qualsiasi "mea culpa" nonostante l'attuale fase di peggioramento della pandemia. "Posso dire che non ho nessun rimorso, nessun senso di fallimento", ha detto (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).