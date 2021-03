Covid, Lula: "Bolsonaro responsabile peggior genocidio storia Brasile"

L'ex presidente in un'intervista allo Spiegel: "La pandemia non è stata presa sul serio per troppo tempo". Nel Paese oltre 300mila vittime

L'ex presidente brasiliano Lula, secondo un'anticipazione di un'intervista allo Spiegel in uscita domani 27 marzo, ha definito le conseguenze della pandemia in Brasile un "genocidio". "Martedì sono morte in Brasile 3.158 persone per il Covid. È il più grande genocidio della storia", ha affermato. Lula accusa il presidente Jair Bolsonaro di non aver preso sul serio la pandemia per troppo tempo: "Se avesse avuto un minimo di grandezza si sarebbe scusato con le famiglie delle 300mila vittime e con i milioni di contagiati. Lui ne è responsabile" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - QUANDO MI VACCINO? - I NUMERI DELLA PANDEMIA).