Elezioni Israele, lo spoglio definitivo dei voti conferma lo stallo

Confermata la situazione di impasse in cui versa il Paese. Al momento nessun blocco ha una maggioranza di 61 seggi per formare un governo

La Commissione elettorale centrale di Israele ha diffuso i risultati definitivi delle elezioni che si sono tenute martedì 23 marzo. Lo scrutinio finale dei voti non cambia la situazione di stallo politico emersa dagli exit poll in cui nessuna coalizione ha la maggioranza per formare il governo. Secondo i dati, il Likud di Netanyahu risulta il primo partito con 30 seggi su 120, a seguire lo sfidante Yair Lapid con 17 seggi.