La Virginia abolisce la pena di morte, è il 23esimo Stato Usa a farlo

Storicamente uno degli Stati a eseguire più condanne a morte, ora diventa il primo nel Sud a eliminare la pena capitale. La battaglia politica è stata condotta negli ultimi anni dai Democratici, che erano riusciti a far passare la misura alla Camera e al Senato locali. Il governatore Ralph Northam ha firmato il provvedimento: "È la cosa giusta da fare"

La Virginia abolisce la pena di morte e diventa il primo Stato del sud a farlo, il 23esimo negli Stati Uniti. Il governatore Ralph Northam ha firmato il provvedimento che la abolisce nel penitenziario di Greensville, dove vengono eseguite le pene capitali. "Firmare questa legge è la cosa giusta da fare. Non c'è posto per la pena di morte nel nostro Stato, nel sud e nel Paese", ha detto Northam. La Virginia è storicamente uno degli stati dove sono state eseguite più condanne a morte. Erano due i detenuti ancora nel braccio della morte, per i quali ora la pena sarà commutata in ergastolo. L ’ultimo Stato ad abolire la pena di morte era stato il Colorado , esattamente un anno fa.

La battaglia politica

Northam ha firmato la misura dopo che nelle scorse settimane era stata approvata dalla Camera e dal Senato locali, che sono controllate entrambe dai Democratici.

Il provvedimento è il culmine di una battaglia, durata anni, condotta dai Democratici, che hanno sostenuto che la pena di morte è stata applicata in modo sproporzionato alle persone di colore, ai malati di mente e ai poveri. I Repubblicani hanno sostenuto senza successo che la pena di morte dovrebbe rimanere un'opzione di condanna per crimini particolarmente atroci e per dare giustizia alle vittime e alle loro famiglie.

La Virginia era uno degli Stati con più condanne a morte

Come riporta Associated Press, nella sua storia la Virginia ha eseguito quasi 1.400 condanne a morte, 113 delle quali dal 1976, quando la Corte Suprema reintrodusse la pena capitale. Da allora soltanto il Texas ha eseguito più condanne a morte. Il governatore Northam ha ricordato che la pena di morte è il prodotto di un sistema giudiziario imperfetto che non sempre si muove correttamente. Dal 1973, più di 170 persone sono state rilasciate dal braccio della morte dopo che sono venute alla luce le prove della loro innocenza, ha affermato Northam.