Diritti umani, Cina e Russia contro Ue ed Usa dopo sanzioni su Uiguri

La Russia si schiera con la Cina dopo le sanzioni imposte dai Paesi occidentali per la sistematica e ripetuta violazione dei diritti umani nei confronti della minoranza degli liguri nello Xinjiang. Sanzioni che per il Paese orientale sono "una messinscena" per screditare la Cina e che non impediranno a Pechino di andare avanti. E' quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso della conferenza stampa con il suo omologo russo, Serghei Lavrov, a Guilin, nel sud della Cina. L'Occidente, ha aggiunto Wang, "dovrebbe sapere che i giorni in cui si poteva interferire arbitrariamente nelle questioni interne della Cina, mentendo, sono ormai lontani". La "manipolazione" operata da certe forze occidentali, ha aggiunto, "non rappresenta la società internazionale". Secondo Cina e Russia, "gli Stati Uniti stanno cercando di affidarsi alle alleanze politico-militari della guerra fredda per cercare di distruggere l’architettura legale internazionale": ha detto Lavrov.