Covid, oggi Putin fa il vaccino. Cremlino: “Non diciamo con quale”

Il presidente russo riceverà in serata uno dei farmaci approvati nel suo Paese: Sputnik V, CoviVac o EpiVacCorona. Ma il Cremlino ha fatto sapere che non verrà reso noto quale, perché "tutti sono affidabili". La somministrazione non sarà pubblica, ha fatto sapere il portavoce Dmitry Peskov, perché “a Putin non piace”