Il principe Harry lavorerà a BetterUp, startup della Silicon Valley

Non più membro attivo della famiglia reale, il principe Harry ha un nuovo lavoro: dirigente in una startup della Silicon Valley. Il Duca di Sussex diventerà Chief Impact Officer di BetterUp Inc., una società di coaching e benessere in rapida crescita. "Intendo contribuire a lasciare un segno nella vita delle persone", ha detto il principe. "Il coaching proattivo offre infinite possibilità di sviluppo personale, maggiore consapevolezza e una vita migliore a tutto tondo”.

L'intervista al The Late Late Show approfondimento L'intervista di Oprah a Meghan e Harry su TV8 è record di ascolti Il principe Harry aveva parlato del suo ritiro dai doveri ufficiali reali con James Corden il 25 febbraio scorso al The Late Late Show. “Non mi sono mai allontanato; si è trattato di fare piuttosto un passo indietro”, aveva detto il Duca, aggiungendo di aver deciso di andarsene per sfuggire a una stampa implacabile. “Sappiamo tutti come può essere la stampa britannica e questo stava distruggendo la mia salute mentale. Tutto questo era tossico. Quindi ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi marito, quello che avrebbe fatto qualsiasi padre. Dovevo portare la mia famiglia lontano da qui”. “La mia vita sarà sempre incentrata sul servizio pubblico, e anche Meghan si è impegnata in tal senso”, aveva detto il principe Harry a Corden.