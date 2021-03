Israele, seggi aperti per le elezioni legislative: Netanyahu favorito

Benjamin Netanyahu davanti secondo i sondaggi

Saranno gli indecisi ad indirizzare il voto in Israele, il secondo in tempi di Covid. Il loro peso elettorale è stato calcolato in 10 seggi: saranno quelli a stabilire vincitori e vinti. Gli ultimi sondaggi danno il Likud di Benjamin Netanyahu in risalita grazie alla gestione della campagna vaccinale. Secondo i sondaggi il 51% degli israeliani non vuole che Netanyahu rimanga come primo ministro, ma soltanto il 21% vorrebbe un governo con i partiti ultraortodossi. Il Comitato centrale elettorale ha predisposto droni per controllare file pericolose ai seggi (in alcuni casi bus trasformati in postazioni di voto) per malati e quarantenati, in modo da poterli smistare con un sistema di trasporto gratuito (van e taxi) in seggi meno affollati. Anche per questo, sono le elezioni più costose della storia di Israele: circa 180 milioni di euro, di cui 63 per le difficoltà poste dal virus. I primi exit poll saranno diffusi dalle tv poco dopo le 22, i risultati ufficiali probabilmente entro venerdì.