Birmania, 250 morti dall'inizio delle proteste anti golpe

Secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici, organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, ieri si sono aggiunti alla lunga lista delle vittime altre 3 persone. Nessuna notizia del reporter birmano della Bbc "sparito" dopo essere stato prelevato da uomini in borghese

La Birmania si ritrova nuovamente gettata nel caos dopo il colpo di Stato del primo febbraio scorso con cui la giunta militare si è ripresa il potere. Le violenze continuano giorno dopo giorno, senza sosta, così come la conta dei morti, che viene aggiornata a cadenza quotidiana. L'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici ha reso noto che dall’inizio delle proteste anti golpe il numero delle vittime ha raggiunto quota 250.

Tre vittime nella giornata del 21 marzo vedi anche Myanmar, suora in ginocchio davanti alla polizia, è foto-simbolo Secondo l'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, nella giornata del 21 marzo si sono aggiunti alla lunga lista delle vittime altre 3 persone: una è stata uccisa dalle forze di sicurezza a Monywa, nella regione di Sagaing, una è caduta dal quinto piano di un palazzo a Yangon mentre tentava di fuggire durante un'irruzione dei militari nella sede di una ong e una è stata uccisa nei giorni scorsi ma la sua morte non era stata registrata.

Nessuna notizia del giornalista della Bbc scomparso leggi anche Birmania, reporter Bbc prelevato all'alba e 'scomparso' Continua a destare ansia anche il destino di Aung Thura, un giornalista birmano della Bbc "scomparso" il 19 marzo dopo essere stato portato via da uomini in borghese non identificati. La testata ha espresso da subito "profonda preoccupazione" per la sorte del suo reporter, e con il passare delle ore l'assenza di notizie e indicazioni va facendosi sempre più inquietante. Con Aung Thura è stato portato via anche un altro reporter birmano. Si tratta di Than Htike Aung, che lavora per la testata locale 'Mizzima', la cui licenza era stata revocata il mese scorso dalla giunta.