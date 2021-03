Tiger Woods dimesso dall'ospedale di Los Angeles a 1 mese da incidente

È stato lo stesso campione statunitense di golf, 45 anni, ad annunciarlo su Twitter. "Sono tornato a casa. Sono grato per l'appoggio e l'incoraggiamento che ho ricevuto nelle ultime settimane”, scrive l'atleta, che poco meno di un mese fa, il 23 febbraio, è stato vittima di un incidente automobilistico. “Continuerò le cure a casa e lavorerò per diventare ogni giorno più forte” Condividi:

Tiger Woods è tornato a casa in Florida. È stato lo stesso campione statunitense di golf, 45 anni, ad annunciarlo su Twitter. "Sono tornato a casa. Sono grato per l'appoggio e l'incoraggiamento che ho ricevuto nelle ultime settimane”, scrive Woods, che poco meno di un mese fa, il 23 febbraio, è stato vittima di un incidente automobilistico. “Continuerò le cure a casa e lavorerò per diventare ogni giorno più forte". Nell’incidente l'atleta ha riportato fratture multiple alle gambe ed è stato prima operato all'Harbor-Ucla Medical Center e poi trasferito al Cedars-Sinai Medical Center.

L’incidente nel 2009 vedi anche Incidente d’auto per Tiger Woods, polizia: “Fortunato a sopravvivere” L'incidente ha messo in pericolo la carriera di Woods, che però ieri è tornato protagonista sui campi virtuali. Ha infatti firmato un contratto per la serie di videogame "Pga Tour “K". Non è la prima volta che Woods è coinvolto in brutto incidente automobilistico. Era già successo nel 2009 vicino alla sua abitazione in Florida. Un incidente che si tramutò in uno scandalo e portò alla ribalta le sue infedeltà coniugali, sfociate in un divorzio, oltre a sconvolgere temporaneamente la sua carriera. Mentre era al volante della sua Cadillac, Woods andò a sbattere contro un idrante: ricoverato in ospedale, fu dimesso poche ore dopo, ma la vicenda scosse l'opinione pubblica anche per la ricostruzione dei fatti presentata dagli investigatori. Con la stampa americana che avanzò il sospetto di un'aggressione da parte dell'ex moglie, la modella svedese Elin Nordegren, per aver scoperto i numerosi tradimenti dell'allora marito con escort e pornostar. Uno scandalo in piena regola arrivato proprio all'apice della carriera del fuoriclasse del green, che due settimane dopo l'incidente arrivò ad annunciare il ritiro a tempo indeterminato dalle competizioni. Nel frattempo, molti suoi sponsor, tra i più redditizi, decisero di stracciare i contratti.