Nigeria, alunni scuola elementare rapiti da uomini armati

Dallo scorso dicembre sono quasi 800 gli studenti sequestrati da bande criminali in tutta la Nigeria, rilasciati poi dopo il pagamento del riscatto ai rapitori. Ma questa è la prima volta che vengono presi di mira bambini così piccoli

Uomini armati hanno rapito diversi alunni di una scuola elementare e i loro insegnanti in Nigeria, nello stato di Kaduna, a nord-ovest del Paese. I residenti hanno detto alla Bbc che i rapitori hanno attaccato stamattina la scuola nel villaggio di Rema, nel distretto di Birnin-Gwari, mentre i bambini arrivavano in classe. Non è chiaro quante persone siano state rapite e le autorità dicono che si sta accertando il numero esatto di alunni e insegnanti sequestrati.