Nigeria, liberate le 279 studentesse rapite venerdì

Sono state liberate le 279 studentesse che venerdì scorso erano state rapite nel dormitorio di una scuola a Jangebe, nel nord-est del Paese. Secondo quanto detto all’Afp da Bello Matawalle, governatore dello Stato di Zamfara, le ragazze sono state rilasciate all’alba e si trovano al sicuro. Sarebbero tutte in buone condizioni di salute. "Sono felice di annunciare che le ragazze sono state rilasciate. Sono appena arrivate al palazzo del governo e sono in buona salute”, ha dichiarato il governatore. Intanto, sempre dal nord-est della Nigeria, arriva la notizia di un doppio attacco di jihadisti contro un campo militare e una base Onu.

Il rapimento venerdì scorso

L’attacco alla scuola superiore nel villaggio di Jangebe, nello Stato di Zamfara, era avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, quando uomini armati erano entrati nei dormitori e costretto centinaia di ragazze a seguirli. A lanciare l’allarme era stato un insegnante. All’inizio si era pensato che le studentesse rapite fossero tutte le 317 presenti nel collegio, poi si è scoperto che alcune di loro erano riuscite a salvarsi. Nelle scorse ore si erano diffuse voci di un negoziato in corso tra le autorità e i rapitori. Una fonte aveva sottolineato che si conosceva il posto in cui le ragazze erano tenute, ma non si valutava l’opzione militare per non metterle in pericolo. Oggi all’alba è arrivata la notizia della liberazione.