Sisma in Grecia di magnitudo 5,7 nella regione centrale di Elassona

Non sono stati rilevati feriti né danni agli edifici

approfondimento

La potente scossa è stata rilevata dal Centro di ricerca tedesco per le geoscienze della GFZ. L'Athens Geodynamics Institute ha affermato che l'epicentro del terremoto è stato a 16 km a sud della città di Elassona e ha colpito a una profondità di 8,5 km. Non sono stati segnalati né feriti né danni gravi agli edifici e le autorità hanno annunciato che non c'è motivo di preoccupazione nell'area ma hanno esortato i cittadini a rimanere per ora fuori dalle loro case come misura precauzionale.