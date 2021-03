Papa Francesco, prosegue visita in Iraq: oggi nel sud del Paese

Prima tappa nella città santuario di Najaf, dove sta incontrando il grande Ayatollah Ali Sistani, massima autorità religiosa per gran parte dei musulmani sciiti. Il viaggio proseguirà con una visita, via Nassiriya, a Ur dei Caldei, la città di Abramo, il padre delle tre fedi monoteiste, per una preghiera con i rappresentanti delle altre religioni. Nel pomeriggio ritorno a Baghdad per la messa in rito caldeo Condividi:

Prosegue la storica visita di papa Francesco in Iraq: oggi è volato nel sud del Paese. Prima tappa nella città santuario di Najaf, nel centro dell'Iraq, dove sta incontrando il grande Ayatollah Ali Sistani, massima autorità religiosa per gran parte dei musulmani sciiti. L'incontro, di carattere privato, si tiene nella casa del leader religioso ed è uno dei principali appuntamenti del viaggio del pontefice. Najaf è la terza città sacra per i musulmani sciiti dopo la Mecca e Medina e ospita la tomba di Alì, genero e cugino di Maometto.

Il viaggio del papa proseguirà con una visita, via Nassiriya, a Ur dei Caldei, la città di Abramo, il padre delle tre fedi monoteiste, per una preghiera con i rappresentanti delle altre religioni. Nel pomeriggio ritorno a Baghdad per la messa in rito caldeo. E anche in questo caso è la prima volta per un pontefice. In Iraq sono state rafforzate le misure di sicurezza ma anche preparate misure di accoglienza straordinarie per la storica visita: è il primo viaggio apostolico in un Paese a maggioranza sciita.