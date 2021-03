Papa Francesco in viaggio verso l’Iraq: il Pontefice atteso a Baghdad

L’aereo del Santo Padre è decollato da Fiumicino alle 7.45. L'arrivo è previsto per le 14.00 ora locale (le 12.00 in Italia). Bergoglio resterà per quattro giorni in Iraq e il suo rientro è previsto nella tarda mattinata di lunedì. Prima di partire si è intrattenuto brevemente con 12 rifugiati iracheni. Scambio di messaggi con Mattarella, il Papa ha augurato “serenità all'Italia"

Papa Francesco è in viaggio verso Baghdad per la storica visita in Iraq. Alle ore 7.45 l'Airbus A330 dell'Alitalia è decollato dall'aeroporto di Fiumicino. L'arrivo è previsto per le 14.00 ora locale (le 12.00 in Italia). Il Pontefice resterà per quattro giorni in Iraq e il suo rientro è previsto nella tarda mattinata di lunedì. Prima di lasciare Casa Santa Marta, Papa Francesco si è intrattenuto brevemente con 12 rifugiati iracheni accolti dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Cooperativa Auxilium, accompagnati dall'Elemosiniere, card. Konrad Krajewski.

Il saluto a Mattarella: “Serenità all'Italia"

Mentre l’aereo decollava e lasciava il territorio italiano, il Santo Padre ha fatto pervenire al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il tradizionale saluto e augurio di serenità all'Italia. "Nel momento in cui lascio Roma per recarmi in Iraq pellegrino di pace e di fraternità tra i popoli, mi è gradito rivolgere a lei, signor presidente, il mio deferente saluto, che accompagno con fervidi auspici di serenità e prosperità per il caro popolo italiano”. Mattarella, a sua volta, ha inviato a Papa Francesco, un messaggio di ringraziamento. “Realizzando un proposito che San Giovanni Paolo II non potè attuare, la Sua presenza in Iraq rappresenta per le martoriate comunità cristiane di quel Paese e dell'intera regione una concreta testimonianza di vicinanza e di paterna sollecitudine”.