Viaggio del Papa in Iraq, Bergoglio: "Carezza dopo anni di violenza"

"Finalmente sarò tra voi. Desidero tanto incontrarvi, vedere i vostri volti, visitare la vostra terra, antica e straordinaria culla di civiltà", così Papa Francesco si è rivolto al popolo iracheno poche ore prima della partenza per il viaggio apostolico che lo porterà in Iraq dal 5 all'8 marzo. Visita che il Pontefice ha fortemente desiderato e che ora realizza sfidando pandemia e sicurezza. Si tratta di un viaggio all'insegna della pace e della speranza, apostolico ma anche politico.

"Porto la carezza della Chiesa" leggi anche Papa Francesco fa visita a Edith Bruck, sopravvissuta alla Shoah "Vengo come pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo - ha detto Bergoglio -, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e la guarigione delle ferite". Ai cristiani, che hanno sofferto in questa terra una dura persecuzione per mano dell'Isis, il Papa dice che vuole portare loro "la carezza della Chiesa". E nella terra di Abramo, il padre di tutte le religioni monoteiste, Bergoglio rilancia la via del dialogo: "In questi tempi duri di pandemia, aiutiamoci a rafforzare la fraternità, per edificare insieme un futuro di pace. Insieme, fratelli e sorelle di ogni tradizione religiosa. Da voi, millenni fa, Abramo incominciò il suo cammino. Oggi sta a noi continuarlo, con lo stesso spirito, percorrendo insieme le vie della pace!".

Il protocollo per il viaggio in Iraq Il Papa parte da Roma il 5 marzo alle 7.30 con un volo Covid-free. Alitalia ha assicurato che è stato applicato uno speciale protocollo sanitario per evitare contagi. Sul posto a preoccupare invece non è solo la pandemia ma anche la sicurezza e per questo sono state messe a punto rigide misure. A garantire l'incolumità del Papa e delle persone che lo accompagnano sono le forze di sicurezza irachene, di concerto con la Gendarmeria vaticana. Quanto alla presenza di eventuali rafforzi da parte delle forze occidentali, presenti in Iraq, dal Vaticano fanno sapere che "la sicurezza è sempre nelle mani del Paese ospitante", che decide come organizzarla al meglio. Papa Francesco molto probabilmente si muoverà con un'auto blindata.