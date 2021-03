Sisma Nuova Zelanda, allerta tsunami: centinaia in fuga nel nord isola

Persone in allarme dopo il sisma di magnitudo 8.1 al largo e l'allerta tsunami estesa a tutto il Pacifico. Nell'area si registrano altre violente scosse in sequenza, l'ultima di 6.1. In nuova Caledonia attese onde da 1 ai 3 metri

L'agenzia per le emergenze della Nuova Zelanda ha lanciato un appello ai residenti di alcune aree costiere di dirigersi verso l'alto. Un avviso di attenzione per lo tsunami riguarda anche le Hawaii a migliaia di chilometri di distanza. Chi abita nelle zone costiere deve "spostarsi immediatamente verso l'altura più vicina, fuori da tutte le zone di evacuazione tsunami, o il più lontano possibile nell'entroterra. Non restate a casa". La protezione civile neozelandese osserva che si stanno formando onde di tsunami che "potrebbero arrivare a Samoa", nella Polinesia occidentale. Allerta anche alle isole Fiji, in Cile e Bolivia. Il comunicato specifica che l'avviso di evacuazione prevale sugli avvisi Covid-19.

In Nuova Caledonia attesa un'onda da uno ai tre metri

Allerta tsunami anche in Nuova Caledonia. "Un'onda da uno a 3 metri impatterà sull'insieme della Nuova Caledonia. Le persone devono lasciare le spiagge e interrompere ogni attività nautica. Non andate a prendere i bambini a scuola per non ingombrare" le strade, è l'appello lanciato alla radio NC 1 da Alexandre Rossignol, portavoce della protezione civile, parlando di "minaccia reale" perché l'onda, attesa verso le 10 ora locale (la mezzanotte in Italia), potrebbe "penetrare nel territorio".